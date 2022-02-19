Окупанти вбили українського провідного розвідника

Внаслідок ворожого обстрілу на сході України у суботу загинув військовий ООС капітан Антон Сидоров.

Джерело: пресцентр ООС, штаб ООС у коментарі для преси

Дослівно: "Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям".

Деталі: Разом з тим, у штабі ООС повідомили, що військовослужбовець 30 омбр, капітан Антон Сидоров, загинув близько 7 годині ранку біля селища Миронівське Бахмутського району Донецької області під час обстрілу.

Обстріл вівся з напрямку Нижнє Лозове 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр) в напрямку Миронівське по позиціях ЗС України із застосуванням артилерії калібру 122 мм, було здійснено 15 пострілів.

Сидоров, 1987 року народження, був помічником начальника штабу – начальником розвідки 3 мб 30 омбр (військова частина А0409).

Він отримав осколкове поранення в голову, не сумісне з життям.

Загалом станом на 9 годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

У пресцентрі ООС заявили, що окупанти продовжують підступно вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних Сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців.

"Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.