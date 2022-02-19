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Оккупанты убили украинского ведущего разведчика

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 09:21
armyinform

В результате вражеских обстрелов на востоке Украины погиб военный ООС, капитан Антон Сидоров.

Источник: пресс-центр ООС, штаб ООС в комментарии для прессы

Дословно: "В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью".

Детали: Вместе с тем, в штабе ООС сообщили, что военнослужащий 30 омбр, капитан Антон Сидоров, погиб около 7 часов утра возле поселка Мироновское в Бахмутском районе Донецкой области во время обстрела.

Обстрел велся из направления Нижнее Лозовое 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр) в направлении Мироновского по позициям ВС Украины с применением артиллерии калибра 122 мм, было произведено 15 выстрелов.

Сидоров, 1987 года рождения, был помощником начальника штаба – начальником разведки 3 мб 30 омбр (военная часть А0409).

Он получил осколочное ранение в голову, не совместимое с жизнью.

В общей сложности по состоянию на 9 часов утра 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В пресс-центре ООС заявили, что оккупанты продолжают коварно вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных Сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей.

"Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Темы: Объединенные силы на Донбассе


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