Зеленський не передумав їхати до Мюнхена: ситуація "повністю контрольована"

Президент Володимир Зеленський не скасовував свою участь у Мюнхенській безпековій конференції й запевняє, що ситуація на сході країни повністю контрольована.

Джерело: сайт президента

Деталі: Пресслужба президента підтвердила, що у суботу відбудеться візит Зеленського до Мюнхена для участі в щорічній безпековій конференції та проведення переговорів.

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Дослівно: "Візит розплановано динамічно, повернення до Києва – сьогодні ж.

Природно, що дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. Тому позиція нашої держави має бути представлена достатньо, щоб питання про Україну вирішувалися за участю України".

Більше деталей: У пресслужбі президента зазначили, що ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби нашої держави, також відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами.

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"Ситуація на сході країни повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони", - запевняє пресслужба президента.

У Мюнхені в Зеленського, зокрема, заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України.

"Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України", - анонсувала пресслужба.

Що передувало: Президент США Джо Байден у ніч на суботу висловив упевненість, що його російський колега вже ухвалив рішення про напад на Україну.

Також американський лідер назвав "не дуже мудрим рішенням" поїздку Зеленського на Мюнхенську конференцію.

У суботу зранку ватажки бойовиків ОРДЛО, глави терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали укази про загальну мобілізацію.