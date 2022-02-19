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Зеленский не передумал ехать в Мюнхен: ситуация "полностью контролируемая"

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 08:43
Зеленский не передумал ехать в Мюнхен: ситуация полностью контролируемая
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский не отменял свое участие в Мюнхенской конференции безопасности и уверяет, что ситуация на востоке страны полностью контролируема.

Источник: сайт президента

Детали: Пресс-служба президента подтвердила, что в субботу состоится визит Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров.

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Дословно: "Визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня.

Естественно, что дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена ​​достаточно, чтобы вопросы об Украине решались с участием Украины".

Больше деталей: В пресс-службе президента отметили, что ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы нашего государства, также происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами.

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"Ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны", - уверяет пресс-служба президента.

В Мюнхене у Зеленского, в частности, запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камалой Гаррис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины.

"Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины", – анонсировала пресс-служба.

Что предшествовало: Президент США Джо Байден в ночь на субботу выразил уверенность, что его российский коллега уже принял решение о нападении на Украину.

Также американский лидер назвал "не очень мудрым решением" поездку Зеленского на Мюнхенскую конференцию.

В субботу утром главари боевиков ОРДЛО, главы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.

Темы: ЗеленскийГермания
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