В России заявили о втором снаряде в Ростовской области

По данным российских СМИ, в Тарасовском районе Ростовской области возле украинской границы обнаружили место разрыва уже второго за день снаряда – предположительно, от системы "Град".

Источник: ТАСС и еще ряд российских СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона

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Прямая речь: "Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района.

Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град".​​​​​​​

Что предшествовало: Ранее в субботу российские СМИ сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что около 04:00 мск (03:00 по Киеву – ред.) якобы снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ с Украиной.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту.

Почему это важно? Такими бездоказательными сообщениями со ссылкой на источники Россия может создавать повод для вторжения в Украину.