Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России заявили о втором снаряде в Ростовской области

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 13:31
В России заявили о втором снаряде в Ростовской области
bikepost.ru

По данным российских СМИ, в Тарасовском районе Ростовской области возле украинской границы обнаружили место разрыва уже второго за день снаряда – предположительно, от системы "Град".

Источник: ТАСС и еще ряд российских СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона

Реклама:

Прямая речь: "Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района.

Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град".​​​​​​​

Что предшествовало: Ранее в субботу российские СМИ сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что около 04:00 мск (03:00 по Киеву – ред.) якобы снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ с Украиной.

ВИДЕО ДНЯ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту.

Почему это важно? Такими бездоказательными сообщениями со ссылкой на источники Россия может создавать повод для вторжения в Украину.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: