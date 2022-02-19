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"Слуги" с иностранными журналистами попали под обстрел

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 16:20
фото с Telegram Палийчук

Народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел в районе ООС.

Источник: спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Дословно: "На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие".

ДеталиПо данным УП, депутаты попали под обстрел в Новолуганском.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, под минометный обстрел на позиции 30 Бригады смт Новолуганского попали министр внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов.

"Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться, кто на самом делал готовится к наступлению на мирную Украину", - отметил он.

Перед этим Палийчук сообщила, что народные депутаты от "Слуги народа" совместно с представителями зарубежных СМИ побывали на позициях украинских сил в районе Светлодарска.

Нардепы пообщались с военными по поводу оперативной обстановки и по поводу обострения, которое наблюдается в течение последних дней, где военные сказали, что ситуация сложная, но полностью контролируемая.

Также депутаты передали одному из подразделений ВСУ дрон, необходимый для выполнения задач в зоне ООС.

Что предшествовало: Ранее в субботу нардепы из фракции "Слуга народа" прибыли в зону ООС, чтобы пообщаться с военными и передать им дроны.

В пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский решил отправить на линию фронта представителей Верховной Рады и Кабмина. 

Темы: Слуга народаООС


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