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У суботу окупанти вбили двох українських бійців, також є поранені

Світлана КізіловаСубота, 19 лютого 2022, 17:07
У суботу окупанти вбили двох українських бійців, також є поранені
Ілюстративне фото штабу ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують стріляти в бік українських позицій на сході, внаслідок бойових дій 2 військовослужбовці загинули, ще 4 зазнали поранень.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Станом на 17 годину 19 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння,  

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Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Ще четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах.

Російсько-окупаційні війська обстріляли десятки населених пунктів, крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Дослівно: "Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Внаслідок ворожого обстрілу на сході України у суботу загинув військовий ООС капітан Антон Сидоров.

Теми: ООСвійнаДонбасРосія
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