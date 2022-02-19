В субботу оккупанты убили двух украинских бойцов, также есть раненые

Российско-оккупационные войска продолжают стрелять в сторону украинских позиций на востоке, в результате боевых действий 2 военнослужащих погибли, еще 4 получили ранения.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: По состоянию на 17:00 19 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе Украины зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения,

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Еще четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

Российско-оккупационные войска обстреляли десятки населенных пунктов, кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Дословно: "Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Предыстория: В результате вражеских обстрелов на востоке Украины в субботу погиб военный ООС капитан Антон Сидоров.