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Кулеба вимагає міжнародного розслідування новин росЗМІ про нібито обстріли по РФ

Євген КізіловСубота, 19 лютого 2022, 19:45
Дмитро Кулеба, фото AFP/Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає провести міжнародне розслідування повідомлень у російських ЗМІ, які натякають на нібито обстріли Україною території РФ.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів. Ми закликаємо негайно провести неупереджене міжнародне розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ".

Чому це важливо: Такими бездоказовими повідомленнями з посиланням на джерела Росія може створювати привід для вторгнення в Україну.

Передісторія: Раніше російські ЗМІ повідомили, що у Тарасівському районі Ростовської області біля українського кордону виявили місце розриву вже другого за день снаряду – імовірно від системи "Град". Таким чином росіяни натякають, що обстріл могла здійснити українська армія.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что сообщения российских медиа о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области, являются фейковыми, и именно такие "новости" обнародовала российская пропаганда еще в начале войны в 2014 году.

Теми: провокаціїКулеба ДмитроРосія
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