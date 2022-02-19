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Кулеба требует международного расследования новостей росСМИ о якобы обстрелах по РФ

Евгений КизиловСуббота, 19 февраля 2022, 19:45
Дмитрий Кулеба, фото AFP/Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает провести международное расследование сообщений в российских СМИ, намекающих на якобы обстрелы со стороны Украины по территории РФ.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ".

Почему это важно: Такими сообщениями со ссылкой на источники Россия может создавать повод для вторжения в Украину.

Предыстория: Ранее российские СМИ сообщили, что в Тарасовском районе Ростовской области у украинской границы обнаружили место разрыва уже второго за день снаряда – предположительно от системы "Град". Таким образом, россияне намекают, что обстрел могла осуществить украинская армия.

Темы: провокацииКулеба ДмитрийРосcия


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