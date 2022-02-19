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Росія готує в ОРДЛО теракти як привід для вторгнення в Україну – ЗСУ

Євген КізіловСубота, 19 лютого 2022, 21:02
Фото Донецької ОДА

Російські військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб використати їх як привід для введення в Україну збройних сил під виглядом "миротворців".

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова: "На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей російські кадрові військові та спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі. Ворог прагне використати це як привід для звинувачення України і введення регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом "миротворців".

Дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських ДРГ, противник розкриває власні плани, серед яких – мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілей, житлових будинків та громадських об’єктів.

Під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутами…

Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій".

Деталі: Залужний наголосив, що Україна "не планує жодних наступальних дій на Донбасі".

Також він пояснив, у чому підступність дій противника. Вона полягає в застосуванні артилерії, яку навмисне розмістили в населених пунктах, створивши загрозу для мирних мешканців окупованих територій.

Нагадаємо:

  • Російські медіа 19 лютого опублікували "схему української наступальної операції" на ОРДЛО, нібито підготовлену Києвом. На підтвердження цих даних у РосЗМІ з'явилося відео з так званим "агентом України", який на камеру анонсує можливі вибухи у людних місцях на Донбасі.
  • Росія може влаштувати провокації на підконтрольній їй території Донбасу, а у жертвах серед мирного населення звинуватити Україну. Саме це може стати приводом для спроб повномасштабного вторгнення в Україну.

Знати більше: Україну чекає перманентний "день вторгнення"

Теми: терактпровокаціїРосіяДонбас
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