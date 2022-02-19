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Россия готовит в ОРДЛО теракты как повод для вторжения в Украину – ВСУ

Евгений КизиловСуббота, 19 февраля 2022, 20:02
Россия готовит в ОРДЛО теракты как повод для вторжения в Украину – ВСУ
Фото Донецкой ОгА

Российские военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы использовать их в качестве повода для введения в Украину вооруженных сил под видом "миротворцев".

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Прямая речь: "На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых должны стать мирные жители. Враг стремится использовать это как повод для обвинения Украины и введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ под видом "миротворцев".

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Дезинформируя общество о задержании якобы украинских ДРГ, противник раскрывает собственные планы, среди которых – минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов.

В особой опасности находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, которых вывозят по известным и запланированным ими графикам и маршрутам.

Противник использует принудительный вывоз мирного населения, прежде всего, женщин и детей, для реализации своих кровавых провокаций".

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Детали: Залужный подчеркнул, что Украина "не планирует никаких наступательных действий на Донбассе".

Также он объяснил, в чем коварство действий противника. Оно заключается в применении артиллерии, которую специально разместили в населенных пунктах, создав угрозу для мирных жителей оккупированных территорий.

Напомним:

  • Российские медиа 19 февраля опубликовали "схему украинской наступательной операции" на ОРДЛО, якобы подготовленной Киевом. В подтверждение этих данных в росСМИ появилось видео с так называемом "агентом Украины", который на камеру анонсирует возможные взрывы в людных местах на Донбассе.
  • Россия может устроить провокацию на подконтрольной ей территории Донбасса, при этом в жертвах мирного населения обвинят Украину. Именно это может стать поводом для попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Знать больше: Украину ждет перманентный "день вторжения"

Темы: терактпровокацииРосcияДонбасс
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