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Половина українців вірять, що Росія нападе на Україну

П'ятниця, 24 грудня 2021, 08:24
Половина українців вірять, що Росія нападе на Україну
Фото ua.news

49,2% українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України, 41,4% думають, що нападу не буде.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-16 грудня

Дослівно: "Більшість респондентів – 57,8% – вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми – 27,1%". 

 

Деталі: 39,2% респондентів вважають, що виконання вимоги президента Росії Володимира Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України, оскільки лише розпалить агресивність Путіна щодо України. 

 

29,7% переконані, що виконання такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність Путіна. Ще 31,1% респондентів не визначилися з думкою з цього питання. 

 

Дослідження тривало 13-16 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1203 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

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Передісторія:

  • За даними супутникових знімків у розпорядженні американського телеканалу CNN, Росія продовжує нарощувати військову присутність на українських кордонах.
  • 19 грудня британський міністр оборони Бен Воллес сказав, що "навряд чи" західні країни надішлють війська на допомогу Україні, "щоб кинути виклик Росії".
  • Білий дім "підштовхує" європейських партнерів підготувати пакет жорстких санкцій проти Росії в разі повномасштабного наступу. 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій пропонують відключити Росію від вcесвітньої мережі банківських платежів SWIFT у разі повномасштабної агресії.
  • Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон попередив президента РФ Владіміра Путіна, що російська агресія стане "катастрофою" не лише для України й Росії, а й "цілого світу".
  • На думку президента Володимира Зеленського, перемовини лідерів США і Росії не вплинули суттєво на ескалацію, адже кількість російських військ не зменшилася.

Українська правда

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Теми: РосіяУкраїнавійнаопитуваннясоціологія
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