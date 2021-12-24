Половина українців вірять, що Росія нападе на Україну

49,2% українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України, 41,4% думають, що нападу не буде.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-16 грудня

Дослівно: "Більшість респондентів – 57,8% – вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми – 27,1%".

Деталі: 39,2% респондентів вважають, що виконання вимоги президента Росії Володимира Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України, оскільки лише розпалить агресивність Путіна щодо України.

29,7% переконані, що виконання такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність Путіна. Ще 31,1% респондентів не визначилися з думкою з цього питання.

Дослідження тривало 13-16 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1203 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

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Передісторія: