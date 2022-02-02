"Я ж..пу рву за всіх, блін": НАБУ опублікувало запис розмов Кузьміних щодо "відкатів"
Національне антикорупційне бюро оприлюднило відеозапис із розмовами народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних щодо отримання грошових "відкатів" за укладення тендерів та із моментом викриття нардепа на отриманні хабаря.
Джерело: пресслужба НАБУ
Дослівно НАБУ: "За даними слідства, восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, варто це питання попередньо узгодити з одним із народних депутатів України. Невдовзі такий контакт між нардепом і представником компанії відбувся. Нардеп пообіцяв сприяння, яке фактично зводилось до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету.
Першим об’єктом такої співпраці стало комунальне підприємство "Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка", яке, згідно домовленостей між нардепом і представником компанії, закупило медичне обладнання на 40 млн грн.
У відповідь нардеп натякнув, що його "послуги" — не безоплатні і становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею".
Деталі: Кузьміних гарантував місцевій фірмі перемоги на тендерах щодо постачання медичного обладнання в державні лікарні, а натомість вимагав 30% від суми контрактів.
На відеозаписі Кузьміних демонструє обізнаність в операційних процесах тендеру. Зокрема, він каже, що постійно курує керівництво лікарні щодо укладення договорів із нею.
У розмовах, оприлюднених агентством, представниця приватної фірми телефонує Кузьміних і погоджує з ним дії щодо постачання обладнання для лікарні. Нардеп у відповідь гарантує, що її компанія виграє тендер та їм перерахують кошти з держбюджету.
За версією слідчих НАБУ, в ході першого контракта щодо постачання апарату УЗД, лікарня не отримала вчасно кошти, щоби розраховуватися з компанією, яку супроводжував Кузьміних.
Представниця компанії телефонує Кузьміних і скаржиться, що їй не перерахували кошти з лікарні, а тому вони не передають апарат у власність лікарні, допоки не відбудеться транзакція.
Кузьміних відповідає, що він буцімто був на зустрічі з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшко і розповідав йому про цю затримку коштів житомирською лікарнею. Невдовзі лікарня перерахувала кошти, про що вони окремо говорили.
На останній розмові, оприлюдненій НАБУ, Кузьміних повідомляє представниці компанії, що він очікує 30% від суми контракту, а саме 558 тисяч грн.
У майбутньому нардеп сподівався отримати такий ж відсоток від суми контрактів про постачання апарату МРТ (30% від 37,499 млн грн – 11,25 млн. грн) і лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн грн – 398,33 тис. грн).
Передісторія:
- Увечері 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував викриття депутата Сергія Кузьміних на отриманні хабаря, порівнявши зі справою п'ятого президента Петра Порошенка.
- 31 січня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних.
- 1 лютого в НАБУ заявили, що Кузьміних не ходить до них за викликом для проведення слідчих дій. Адвокат підозрюваного заявив, що він у лікарні.
- 2 лютого нардеп звернувся до керівництва фракції "Слуга народу" з проханням тимчасово виключити його зі складу фракції, поки триває розслідування та хід справи щодо отримання ним хабаря.