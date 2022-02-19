Макрон и Зеленский провели срочный разговор "об обострении на фронте"
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор о ситуации в Донбассе.
Источник: Зеленский в twitter, BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец
Прямая речь: "Провел срочный разговор с Президентом Эммануэлем Макроном.
Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов.
Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования".
Елисейский дворец сообщает, что эти дипломатические переговоры являются "последними необходимыми усилиями во избежание большого конфликта".
Также в сообщении отмечается, что президент Франции приложит все усилия, "чтобы сохранить стабильность и мир в Европе". Макрон готов к новым шагам в этом направлении.
Кроме того, в Елисейском дворце заявляют, что риск развития конфликта, начатого Россией, "очень высок".
Что предшествовало: Сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поговорит по телефону с президентом Владимиром Зеленским 19 февраля, а на следующий день – с Владимиром Путиным.
Напомним:
- 8 февраля Макрон прибыл в Украину для переговоров с Зеленским. Это был первый за 24 года визит президента Франции в Украину.
- Днем ранее Макрон встречался в Москве с Путиным. Переговоры длились 6 часов.