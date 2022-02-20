Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Макрон и Зеленский провели срочный разговор "об обострении на фронте"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 00:17
Зеленский, фото: twitter

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор о ситуации в Донбассе.

Источник: Зеленский в twitter, BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец

Прямая речь: "Провел срочный разговор с Президентом Эммануэлем Макроном.

Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов.

Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования".

Елисейский дворец сообщает, что эти дипломатические переговоры являются "последними необходимыми усилиями во избежание большого конфликта".

Также в сообщении отмечается, что президент Франции приложит все усилия, "чтобы сохранить стабильность и мир в Европе". Макрон готов к новым шагам в этом направлении.

Кроме того, в Елисейском дворце заявляют, что риск развития конфликта, начатого Россией, "очень высок".

Что предшествовало: Сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поговорит по телефону с президентом Владимиром Зеленским 19 февраля, а на следующий день – с Владимиром Путиным.

Напомним:

  • 8 февраля Макрон прибыл в Украину для переговоров с Зеленским. Это был первый за 24 года визит президента Франции в Украину.
  • Днем ранее Макрон встречался в Москве с Путиным. Переговоры длились 6 часов.

Темы: ЗеленскийМакронДонбассвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Новости 21 февраля: Россия и признание ОРДЛО, фейки РФ об украинском наступлении

Российские рынки и рубль стремительно обвалились: отреагировали на эскалацию

Все новости...
Зеленский
Зеленский по возвращении в Украину поручил увеличить обеспечение войск
Глава МИД Британии - Зеленскому: готовы наказать российских олигархов санкциями
Зеленский: Ложиться в гробы и ждать российских военных украинцы не будут
Последние новости
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
05:35
Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ
04:36
Россия первая в мире по приросту COVID-больных
03:45
Нефть подорожала до уровня 2014 года — почти 100 долларов за баррель
03:10
Канада объявит санкции против РФ из-за признания независимости "ЛДНР"
02:40
видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"
02:10
видеоЗеленский: Ничего и никому не отдадим
01:40
Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу
01:18
Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО
Все новости...