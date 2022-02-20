ЄС засуджує обстріли на Донбасі і не вірить у заяви "ЛДНР" "про наступ України"

Євросоюз закликає Росію до ескалації та засуджує обстріли "цивільних районів на Донбасі".

Джерело: заява глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля

Дослівно: "Масове нарощування Росією збройних сил в Україні та навколо неї викликає серйозне занепокоєння. ЄС закликає Росію до деескалації шляхом суттєвого відведення збройних сил від кордонів України.

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ЄС засуджує використання важкого озброєння та невибіркові обстріли цивільних районів, що є явним порушенням Мінських угод і міжнародного гуманітарного права".

"ЄС надзвичайно стурбований тим, що інсценізовані події, як зазначалося нещодавно, можуть бути використані як привід для можливої військової ескалації".

"ЄС не бачить підстав для припущень з непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей про можливий наступ України".

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Деталі: У заяві зазначається, що ЄС вітає "стриманість України перед обличчям триваючих провокацій та зусиль з дестабілізації".

Ідеться також про необхідність скликання позачергового засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

ЄС закликає Росію до ескалації та "вести змістовний діалог", "проявляти стриманість".

"ЄС підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

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