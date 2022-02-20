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ЕС осуждает обстрелы на Донбассе и не верит в заявления "ЛДНР" "о наступлении Украины"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 00:54
ЕС осуждает обстрелы на Донбассе и не верит в заявления ЛДНР о наступлении Украины
Жозеп Боррель. Фото Getty Images

Евросоюз призывает Россию к эскалации и осуждает обстрелы "гражданских районов на Донбассе".

Источник: заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля

Дословно: "Массовое наращивание Россией вооруженных сил в Украине и вокруг нее вызывает серьезную обеспокоенность. ЕС призывает Россию к деэскалации путем существенного отвода вооруженных сил от границ Украины.

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ЕС осуждает использование тяжелого вооружения и неизбирательных обстрелов гражданских районов, что является явным нарушением Минских соглашений и международного гуманитарного права".

"ЕС очень обеспокоен тем, что инсценированные события, как отмечалось недавно, могут быть использованы как повод для возможной военной эскалации".

"ЕС не видит оснований для предположений из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей о возможном наступлении Украины".

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Детали: В заявлении отмечается, что ЕС приветствует "сдержанность Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации".

Речь идет также о необходимости созыва внеочередного заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ).

ЕС призывает Россию к эскалации и "вести содержательный диалог", "проявлять сдержанность".

"ЕС подтверждает свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Напомним:

  • Российские медиа 19 февраля опубликовали "схему украинской наступательной операции" на ОРДЛО, якобы подготовленной Киевом. В подтверждение этих данных в росСМИ появилось видео с так называемом "агентом Украины", который на камеру анонсирует возможные взрывы в людных местах на Донбассе.
  • Россия может устроить провокацию на подконтрольной ей территории Донбасса, при этом в жертвах мирного населения обвинят Украину. Именно это может стать поводом для попытки полномасштабного вторжения в Украину.
  • Российско-оккупационные войска продолжают стрелять в сторону украинских позиций на востоке, в результате боевых действий 2 военнослужащих погибли, еще 4 получили ранения.

Темы: ЕСДонбассРосcиявойна
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