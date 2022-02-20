ЕС осуждает обстрелы на Донбассе и не верит в заявления "ЛДНР" "о наступлении Украины"

Евросоюз призывает Россию к эскалации и осуждает обстрелы "гражданских районов на Донбассе".

Источник: заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля

Дословно: "Массовое наращивание Россией вооруженных сил в Украине и вокруг нее вызывает серьезную обеспокоенность. ЕС призывает Россию к деэскалации путем существенного отвода вооруженных сил от границ Украины.

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ЕС осуждает использование тяжелого вооружения и неизбирательных обстрелов гражданских районов, что является явным нарушением Минских соглашений и международного гуманитарного права".

"ЕС очень обеспокоен тем, что инсценированные события, как отмечалось недавно, могут быть использованы как повод для возможной военной эскалации".

"ЕС не видит оснований для предположений из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей о возможном наступлении Украины".

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Детали: В заявлении отмечается, что ЕС приветствует "сдержанность Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации".

Речь идет также о необходимости созыва внеочередного заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ).

ЕС призывает Россию к эскалации и "вести содержательный диалог", "проявлять сдержанность".

"ЕС подтверждает свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Напомним: