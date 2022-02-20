Протести в Канаді: поліція заарештувала 170 осіб в Оттаві
Поліція Оттави заявляє, що заарештувала 170 осіб у рамках припинення блокади столиці Канади, проте акції протесту тривають у місті Сюррей.
Деталі: Тимчасовий начальник поліції Оттави Стів Белл заявив на пресконференції, що "важливий прогрес" був досягнутий на другий день операції з "очищення" від протестувальників.
За його словами, наразі заарештовано 170 осіб, з яких 47 – у суботу.
Поліція у захисному спорядженні розігнала головний осередок протестів у центрі Оттави в суботу, використовуючи кийки та перцеві балончики.
Організатори так званого "Конвою Свободи" у відповідь звинуватили поліцію в побитті демонстрантів і закликали прихильників "перейти з Парламентського пагорба, щоб уникнути подальшої жорстокості".
CBC News повідомляє, що мітингувальники у провінції Британська Колумбія перекрили автомобілями рух одного з прикордонних переходів між Канадою і США.
Протести відбуваються у місті Сюррей. Другі вихідні поспіль у цьому місті учасники акції протестують проти карантинних обмежень і обов’язкової вакцинації.
Що передувало: Канадська поліція почала арештовувати протестувальників у рамках операції з припинення тритижневої блокади Оттави.
Передісторія:
- 29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників. Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня.
- Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.
- Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.
- 15 лютого прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив, що уряд застосує Закон про надзвичайні ситуації.