Протести в Канаді: поліція заарештувала 170 осіб в Оттаві

Поліція Оттави заявляє, що заарештувала 170 осіб у рамках припинення блокади столиці Канади, проте акції протесту тривають у місті Сюррей.

Джерело: AFP, CBC News

Деталі: Тимчасовий начальник поліції Оттави Стів Белл заявив на пресконференції, що "важливий прогрес" був досягнутий на другий день операції з "очищення" від протестувальників.

За його словами, наразі заарештовано 170 осіб, з яких 47 – у суботу.

Поліція у захисному спорядженні розігнала головний осередок протестів у центрі Оттави в суботу, використовуючи кийки та перцеві балончики.

Організатори так званого "Конвою Свободи" у відповідь звинуватили поліцію в побитті демонстрантів і закликали прихильників "перейти з Парламентського пагорба, щоб уникнути подальшої жорстокості".

CBC News повідомляє, що мітингувальники у провінції Британська Колумбія перекрили автомобілями рух одного з прикордонних переходів між Канадою і США.

Протести відбуваються у місті Сюррей. Другі вихідні поспіль у цьому місті учасники акції протестують проти карантинних обмежень і обов’язкової вакцинації.

Що передувало: Канадська поліція почала арештовувати протестувальників у рамках операції з припинення тритижневої блокади Оттави.

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