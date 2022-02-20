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Протесты в Канаде: полиция арестовала 170 человек в Оттаве

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 05:45
фото: Getty Images

Полиция Оттавы заявляет, что арестовала 170 человек в рамках прекращения блокады столицы Канады, однако акции протеста продолжаются в городе Сюррей.

Источник: AFP, CBC News

Детали: Временный начальник полиции Оттавы Стив Белл заявил на пресс-конференции, что "важный прогресс" был достигнут на второй день операции по "очищению" от протестующих.

По его словам, в настоящее время арестованы 170 человек, из которых 47 – в субботу.

Полиция в защитном снаряжении разогнала главный центр протестов в центре Оттавы в субботу, используя дубинки и перечные баллончики.

Организаторы так называемого "Конвая Свободы" в ответ обвинили полицию в избиении демонстрантов и призвали сторонников "перейти с Парламентского холма, чтобы избежать дальнейшей жестокости".

CBC News сообщает, что митингующие в провинции Британская Колумбия перекрыли автомобилями движение одного из пограничных переходов между Канадой и США.

Протесты проходят в городе Сюррей. Вторые выходные подряд в этом городе участники акции протестуют против карантинных ограничений и обязательной вакцинации.

Что предшествовало: Канадская полиция начала арестовывать протестующих в рамках операции по прекращению трехнедельной блокады Оттавы.

Предыстория:

  • 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
  • Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
  • Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.
  • 15 февраля премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что правительство применит Закон о чрезвычайных ситуациях.

Темы: Канадамитингикарантинвакцинация


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