Протесты в Канаде: полиция арестовала 170 человек в Оттаве
Полиция Оттавы заявляет, что арестовала 170 человек в рамках прекращения блокады столицы Канады, однако акции протеста продолжаются в городе Сюррей.
Детали: Временный начальник полиции Оттавы Стив Белл заявил на пресс-конференции, что "важный прогресс" был достигнут на второй день операции по "очищению" от протестующих.
По его словам, в настоящее время арестованы 170 человек, из которых 47 – в субботу.
Полиция в защитном снаряжении разогнала главный центр протестов в центре Оттавы в субботу, используя дубинки и перечные баллончики.
Организаторы так называемого "Конвая Свободы" в ответ обвинили полицию в избиении демонстрантов и призвали сторонников "перейти с Парламентского холма, чтобы избежать дальнейшей жестокости".
CBC News сообщает, что митингующие в провинции Британская Колумбия перекрыли автомобилями движение одного из пограничных переходов между Канадой и США.
Протесты проходят в городе Сюррей. Вторые выходные подряд в этом городе участники акции протестуют против карантинных ограничений и обязательной вакцинации.
Что предшествовало: Канадская полиция начала арестовывать протестующих в рамках операции по прекращению трехнедельной блокады Оттавы.
Предыстория:
- 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
- Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
- Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.
- 15 февраля премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что правительство применит Закон о чрезвычайных ситуациях.