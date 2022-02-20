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За минулу добу окупанти 136 разів гатили по позиціях ЗСУ

Ольга Глущенко Неділя, 20 лютого 2022, 06:26
За минулу добу окупанти 136 разів гатили по позиціях ЗСУ
Ілюстративне фото штабу ООС

Упродовж доби 19 лютого гібридні російські війська на Донбасі 136 разів відкривали вогонь, з початку поточної доби зафіксовано 8 порушень припинення вогню.

Джерело: ранкове зведення штабу ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 136 порушень, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння".

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Деталі: Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, несумісні з життям.

Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах.

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Один військовослужбовець отримав бойове травмування.

За поточну добу російські найманці 8 разів порушили "тишу".

Вели обстріли з артилерії, мінометів, гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – повідомляють у штабі.

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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