За минувшие сутки оккупанты 136 раз били по позициям ВСУ

За сутки 19 февраля гибридные российские войска на Донбассе 136 раз открывали огонь, с начала текущих суток зафиксировано 8 нарушений прекращения огня.

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 19 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 136 нарушений, 116 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения".

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Детали: Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

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Один военнослужащий получил боевое травмирование.

За текущие сутки российские наемники 8 раз нарушили "тишину".

Вели обстрелы из артиллерии, минометов, гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – сообщают в штабе.