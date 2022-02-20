За минувшие сутки оккупанты 136 раз били по позициям ВСУ
За сутки 19 февраля гибридные российские войска на Донбассе 136 раз открывали огонь, с начала текущих суток зафиксировано 8 нарушений прекращения огня.
Источник: утренняя сводка штаба ООС
Дословно: "За прошедшие сутки, 19 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 136 нарушений, 116 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения".
Детали: Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.
Один военнослужащий получил боевое травмирование.
За текущие сутки российские наемники 8 раз нарушили "тишину".
Вели обстрелы из артиллерии, минометов, гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – сообщают в штабе.