Через обстріли російськими найманцями закрили КПВВ "Щастя" – штаб ООС

Через регулярні обстріли КПВВ "Щастя" окупантами призупинили його функціонування.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Не дотримуючись домовленостей про припинення вогню, минулої доби 19.02.22 тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів прицільно обстріляли КПВВ "Щастя".

Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ "Щастя" є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Такі дії російсько-окупаційних військ ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ".

Деталі: Зважаючи на загострення ситуації та небезпеку, командувач ООС прийняв рішення "щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ "Щастя" з 8 години 20 лютого 2022 року на період існування загрози".

Нагадаємо: Упродовж доби 19 лютого гібридні російські війська на Донбасі 136 разів відкривали вогонь, з початку поточної доби зафіксовано 8 порушень припинення вогню.