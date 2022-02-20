Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через обстріли російськими найманцями закрили КПВВ "Щастя" – штаб ООС

Ольга Глущенко Неділя, 20 лютого 2022, 06:52
Через обстріли російськими найманцями закрили КПВВ Щастя – штаб ООС
КПВВ "Щастя", фото ДПСУ

Через регулярні обстріли КПВВ "Щастя" окупантами призупинили його функціонування.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Не дотримуючись домовленостей про припинення вогню, минулої доби 19.02.22 тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів прицільно обстріляли КПВВ "Щастя".

Реклама:

Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ "Щастя" є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Такі дії російсько-окупаційних військ ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ".

Деталі: Зважаючи на загострення ситуації та небезпеку, командувач ООС прийняв рішення "щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ "Щастя" з 8 години 20 лютого 2022 року на період існування загрози".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Упродовж доби 19 лютого гібридні російські війська на Донбасі 136 разів відкривали вогонь, з початку поточної доби зафіксовано 8 порушень припинення вогню.

Теми: ДонбасООСОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Донбас
Майже 70% українців добре та нейтрально ставляться до кримчан в окупації, гірше – до жителів сходу
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українці зменшили наступальний потенціал росіян на двох напрямках – Маляр
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: