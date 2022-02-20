Из-за обстрелов российскими наемниками закрыли КПВВ "Счастье" – штаб ООС

Из-за регулярных обстрелов КПВВ "Щастя" оккупантами приостановили его функционирование.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Не соблюдая договоренностей о прекращении огня, за прошедшие сутки 19.02.22 трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов прицельно обстреляли КПВВ "Счастье".

Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ "Счастье" является нарушением норм международного гуманитарного права.

Такие действия российско-оккупационных войск ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, осуществляющего свою деятельность на КПВВ".

Детали: Ввиду обострения ситуации и опасности командующий ООС принял решение "по временному прекращению пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" с 8 часов 20 февраля 2022 года на период существования угрозы".

Напомним: За сутки 19 февраля гибридные российские войска на Донбассе 136 раз открывали огонь, с начала текущих суток зафиксировано 8 нарушений прекращения огня.