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Из-за обстрелов российскими наемниками закрыли КПВВ "Счастье" – штаб ООС

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 06:52
Из-за обстрелов российскими наемниками закрыли КПВВ Счастье – штаб ООС
КПВВ "Счастье", фото ГПСУ

Из-за регулярных обстрелов КПВВ "Щастя" оккупантами приостановили его функционирование.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Не соблюдая договоренностей о прекращении огня, за прошедшие сутки 19.02.22 трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов прицельно обстреляли КПВВ "Счастье".

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Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ "Счастье" является нарушением норм международного гуманитарного права.

Такие действия российско-оккупационных войск ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, осуществляющего свою деятельность на КПВВ".

Детали: Ввиду обострения ситуации и опасности командующий ООС принял решение "по временному прекращению пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" с 8 часов 20 февраля 2022 года на период существования угрозы".

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Напомним: За сутки 19 февраля гибридные российские войска на Донбассе 136 раз открывали огонь, с начала текущих суток зафиксировано 8 нарушений прекращения огня.

Темы: ДонбассООСОРДЛО
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