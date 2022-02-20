Британія створює структуру для протидії російській дезінформації

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс повідомила, що створює спеціальну структуру, до завдань якої входитиме протидія російської дезінформації на тему України.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Mail on Sunday

Пряма мова Тасс: "Ми спостерігаємо подвоєння обсягу дезінформаційної активності за останній тиждень".

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Деталі: За її словами, з початку цього місяця було опубліковано вже 40 фрагментів неправдивої інформації з Росії з українського питання.

Міністерка нагадала, що наприкінці холодної війни у Великій Британії розпустили відповідний підрозділ, але росіяни "не розпустили свій".

Пряма мова: "Ми чинимо опір, ми працюємо з нашими союзниками, щоб Кремль не міг продовжувати намагатися стверджувати те, що не відповідає дійсності".

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