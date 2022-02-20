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Британія створює структуру для протидії російській дезінформації

Світлана КізіловаНеділя, 20 лютого 2022, 07:46
Британія створює структуру для протидії російській дезінформації
Фото getty images

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс повідомила, що створює спеціальну структуру, до завдань якої входитиме протидія російської дезінформації на тему України.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Mail on Sunday

Пряма мова Тасс: "Ми спостерігаємо подвоєння обсягу дезінформаційної активності за останній тиждень".

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Деталі: За її словами, з початку цього місяця було опубліковано вже 40 фрагментів неправдивої інформації з Росії з українського питання.

Міністерка нагадала, що наприкінці холодної війни у Великій Британії розпустили відповідний підрозділ, але росіяни "не розпустили свій".

Пряма мова: "Ми чинимо опір, ми працюємо з нашими союзниками, щоб Кремль не міг продовжувати намагатися стверджувати те, що не відповідає дійсності".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Російська пропаганда публікує дані, які не відповідають реальності, таким чином Москва веде інформаційну війну проти України.
  • Російські військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб звинуватити в них Україну та використати як привід для введення в Україну збройних сил під виглядом "миротворців".

Теми: пропагандаВелика БританіяУкраїнаРосія
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