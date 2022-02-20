Британия создает структуру для противодействия российской дезинформации

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что создает специальную структуру, задачей которой будет входить противодействие российской дезинформации по теме Украины.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Mail on Sunday

Прямая речь Тасс: "Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю".

Детали: По ее словам, с начала этого месяца было опубликовано уже 40 фрагментов ложной информации из России по украинскому вопросу.

Министр напомнила, что в конце холодной войны в Великобритании распустили соответствующее подразделение, но россияне "не распустили свое".

Прямая речь: "Мы сопротивляемся, мы работаем с нашими союзниками, чтобы Кремль не мог продолжать пытаться утверждать то, что не соответствует действительности".

Напомним: