Британия создает структуру для противодействия российской дезинформации
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что создает специальную структуру, задачей которой будет входить противодействие российской дезинформации по теме Украины.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Mail on Sunday
Прямая речь Тасс: "Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю".
Детали: По ее словам, с начала этого месяца было опубликовано уже 40 фрагментов ложной информации из России по украинскому вопросу.
Министр напомнила, что в конце холодной войны в Великобритании распустили соответствующее подразделение, но россияне "не распустили свое".
Прямая речь: "Мы сопротивляемся, мы работаем с нашими союзниками, чтобы Кремль не мог продолжать пытаться утверждать то, что не соответствует действительности".
Напомним:
- Российская пропаганда публикует данные, не соответсвующие реальности, таким образом Москва ведет информационную войну против Украины.
- Российские военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы обвинить в них Украину и использовать в качестве повода для введения в Украину вооруженных сил под видом "миротворцев".