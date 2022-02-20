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Британия создает структуру для противодействия российской дезинформации

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 февраля 2022, 07:46
Британия создает структуру для противодействия российской дезинформации
Фото getty images

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что создает специальную структуру, задачей которой будет входить противодействие российской дезинформации по теме Украины.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Mail on Sunday

Прямая речь Тасс: "Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю".

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Детали: По ее словам, с начала этого месяца было опубликовано уже 40 фрагментов ложной информации из России по украинскому вопросу.

Министр напомнила, что в конце холодной войны в Великобритании распустили соответствующее подразделение, но россияне "не распустили свое".

Прямая речь: "Мы сопротивляемся, мы работаем с нашими союзниками, чтобы Кремль не мог продолжать пытаться утверждать то, что не соответствует действительности".

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Напомним:

  • Российская пропаганда публикует данные, не соответсвующие реальности, таким образом Москва ведет информационную войну против Украины.
  • Российские военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы обвинить в них Украину и использовать в качестве повода для введения в Украину вооруженных сил под видом "миротворцев".

Темы: пропагандаВеликобританияУкраинаРосcия
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