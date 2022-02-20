Роспропаганда продовжує нагнітання та публікує нові фейки про ситуацію на Донбасі

РосЗМІ та також підконтрольні Кремлю медіа в ОРДЛО нагнітають ситуацію повідомленнями про "наступ" ЗСУ на Донбас, "теракти" у фейкових республіках та про евакуацію людей з Луганської та Донецької областей до Росії.

Джерело: ТАСС, веб-ресурси так званої "ДНР", РИА Новости, Московский комсомолец

Деталі: Видання "РИА Новости" включило пряму трансляцію з "табору біженців" на кордоні РФ, на відео – порожні павільйони, а також працівники МНС РФ у спецодязі, які ходять туди-сюди перед камерою. У той же час видання пише про "більш як 40 тисяч біженців з Донбасу", які прибули до Росії.

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Крім того, медіа окупантів в ОРДЛО вранці 20 лютого опублікували повідомлення про "українських диверсантів у Донецьку", зіткнення з якими нібито сталося у суботу.

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Також пропагандистські ресурси продовжують поширювати дезінформацію про дії української армії, яка начебто "завдає ударів у всіх напрямках" Донецької області.

У свою чергу маріонетковий режим ОРЛО заявив, що "республіка" може залишитися без мобільного зв'язку та інтернету через обставини, що склалися. Ймовірно, обмеживши людям доступ до зв'язку, окупанти планують посіяти паніку серед цивільного населення.

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