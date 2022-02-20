Роспропаганда продовжує нагнітання та публікує нові фейки про ситуацію на Донбасі
РосЗМІ та також підконтрольні Кремлю медіа в ОРДЛО нагнітають ситуацію повідомленнями про "наступ" ЗСУ на Донбас, "теракти" у фейкових республіках та про евакуацію людей з Луганської та Донецької областей до Росії.
Джерело: ТАСС, веб-ресурси так званої "ДНР", РИА Новости, Московский комсомолец
Деталі: Видання "РИА Новости" включило пряму трансляцію з "табору біженців" на кордоні РФ, на відео – порожні павільйони, а також працівники МНС РФ у спецодязі, які ходять туди-сюди перед камерою. У той же час видання пише про "більш як 40 тисяч біженців з Донбасу", які прибули до Росії.
Крім того, медіа окупантів в ОРДЛО вранці 20 лютого опублікували повідомлення про "українських диверсантів у Донецьку", зіткнення з якими нібито сталося у суботу.
Також пропагандистські ресурси продовжують поширювати дезінформацію про дії української армії, яка начебто "завдає ударів у всіх напрямках" Донецької області.
У свою чергу маріонетковий режим ОРЛО заявив, що "республіка" може залишитися без мобільного зв'язку та інтернету через обставини, що склалися. Ймовірно, обмеживши людям доступ до зв'язку, окупанти планують посіяти паніку серед цивільного населення.
Нагадаємо:
- 19 лютого росЗМІ опублікували "схему української наступальної операції" на ОРДЛО, нібито підготовлену Києвом. На підтвердження цих даних на російському телеканалі з'явилося відео з "агентом України", який на камеру анонсує можливі вибухи у людних місцях на Донбасі.
- Британія підрахувала, що з початку лютого російська пропаганда опублікувала десятки фрагментів неправдивої інформації з українського питання.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний констатував, що, дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських ДРГ в ОРДЛО, окупанти розкривають власні плани, серед яких – мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілів. "В особливій небезпеці знаходяться автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими графіками та маршрутами", - додав Залужний.