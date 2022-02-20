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Роспропаганда нагнетает ситуацию и публикует новые фейки о ситуации на Донбассе

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 февраля 2022, 08:37
Роспропаганда нагнетает ситуацию и публикует новые фейки о ситуации на Донбассе
Фото Укринформа

РосСМИ и также подконтрольные Кремлю медиа в ОРДЛО нагнетают ситуацию сообщениями о "наступлении" ВСУ на Донбасс, "терактах" в фейковых республиках и об эвакуации людей из Луганской и Донецкой областей в Россию.

Источник: ТАСС, веб-ресурсы так называемой "ДНР", РИА Новости, Московский комсомолец

Детали: Издание "РИА новости" включило прямую трансляцию из "лагеря беженцев" на границе в РФ, на видео – пустые павильоны, а также работники МЧС РФ в спецодежде, которые ходят туда-сюда перед камерой. В то же время издание пишет о "более 40 тысячах беженцев из Донбасса", прибывших в Россию.

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Кроме того, медиа оккупантов в ОРДЛО утром 20 февраля опубликовали сообщение об "украинских диверсантах в Донецке", столкновение с которыми якобы произошло в субботу.

 
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Также пропагандистские ресурсы продолжают распространять дезинформацию о действиях украинской армии, которая якобы "наносят удары по всем направлениям" Донецкой области.

В свою очередь марионеточный режим ОРЛО заявил, что "республика" может остаться без мобильной связи и интернета из-за "сложившихся обстоятельства". Вероятно, ограничив для людей доступ к связи, оккупанты планируют посеять панику среди гражданского населения.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 19 февраля росСМИ опубликовали "схему украинской наступательной операции" на ОРДЛО, якобы подготовленной Киевом. В подтверждение этих данных на российском телеканале появилось видео с "агентом Украины", который на камеру анонсирует возможные взрывы в людных местах на Донбассе.  
  • Британия подсчитала, что с начала февраля российская пропаганда опубликовала десятки фрагментов ложной информации по украинскому вопросу.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный констатировал, что, дезинформируя общество о задержании якобы украинских ДРГ в ОРДЛО, оккупанты раскрывают собственные планы, среди которых – минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов. "В особой опасности находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, которых вывозят по известным и запланированным ими графикам и маршрутам", - добавил Залужный.

Темы: пропагандаРосcияДонбасс
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