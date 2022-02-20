Роспропаганда нагнетает ситуацию и публикует новые фейки о ситуации на Донбассе

РосСМИ и также подконтрольные Кремлю медиа в ОРДЛО нагнетают ситуацию сообщениями о "наступлении" ВСУ на Донбасс, "терактах" в фейковых республиках и об эвакуации людей из Луганской и Донецкой областей в Россию.

Источник: ТАСС, веб-ресурсы так называемой "ДНР", РИА Новости, Московский комсомолец

Детали: Издание "РИА новости" включило прямую трансляцию из "лагеря беженцев" на границе в РФ, на видео – пустые павильоны, а также работники МЧС РФ в спецодежде, которые ходят туда-сюда перед камерой. В то же время издание пишет о "более 40 тысячах беженцев из Донбасса", прибывших в Россию.

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Кроме того, медиа оккупантов в ОРДЛО утром 20 февраля опубликовали сообщение об "украинских диверсантах в Донецке", столкновение с которыми якобы произошло в субботу.

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Также пропагандистские ресурсы продолжают распространять дезинформацию о действиях украинской армии, которая якобы "наносят удары по всем направлениям" Донецкой области.

В свою очередь марионеточный режим ОРЛО заявил, что "республика" может остаться без мобильной связи и интернета из-за "сложившихся обстоятельства". Вероятно, ограничив для людей доступ к связи, оккупанты планируют посеять панику среди гражданского населения.

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