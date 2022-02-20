Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ціль вторгнення РФ – капітуляція України, але ЗСУ дадуть відсіч – The Guardian

Світлана КізіловаНеділя, 20 лютого 2022, 09:39
Ціль вторгнення РФ – капітуляція України, але ЗСУ дадуть відсіч – The Guardian
Володимир Путін, фото getty images

Основною метою широкомасштабного наступу на територію України для президента РФ Володимира Путіна є оточення української армії та як наслідок захоплення влади у Києві, але українці чинитимуть цьому значний опір.

Джерело: The Guardian

Деталі: Видання констатує, що Росія має перевагу в сухопутних, морських і повітряних силах, тому може вдатися до атаки одночасно на кількох фронтах - з північного сходу, Донбасу та Криму. Гіпотетично, сухопутні війська в Білорусі (під прикриттям авіаударів по українській території) можуть очолити блискавичний рух на південь, щоб захопити Київ.

Реклама:

За планами Москви, українська армія після оточення була б змушена капітулювати. Проте і ЗСУ, і велика кількість цивільних українців, які вже озброїлися, не планують здаватися Росії ні за яких умов, і саме це дуже ускладнює реалізацію вказаного сценарію.

Основною метою Росії видання називає швидку капітуляцію влади у Києві та "нейтралізацію" українських лідерів.

Дослівно: "Основними цілями будуть Офіс президента, Верховна Рада, міністерства, українські ЗМІ та Майдан Незалежності – символічне місце українських продемократичних революцій.

ВІДЕО ДНЯ

Аналітики кажуть, що Росія могла б обрати і більш скромний та менш ризикований наступ, щоб захопити додаткові території на сході України та на Донбасі, водночас продовжуючи говорити про незалежність промосковських "республік". Росія також може спробувати захопити основні порти України – Маріуполь на Азовському морі та Одесу на Чорному морі, і таким чином створити сухопутний коридор до Криму.

Чи може щось піти не так? Звичайно, бо Збройні сили України буде нелегко перемогти. До бою можуть приєднатися і цивільні. США та Велика Британія не виключають озброєння опору (надання допомоги борцям з російською окупацією - УП). Британські міністри прогнозують тривалу боротьбу, коли Росія зазнає значних втрат. За такого сценарію російська громадська думка може обернутися проти Путіна".

Деталі: Основне бажання Путіна - інституційно слабка, залежна від РФ Україна, яка підконтрольна Кремлю та віддалена від Заходу, як зараз Білорусь. Росія воліла б, щоб Україною керували промосковські політики, яких вона сама й призначатиме.

Нагадаємо:

Теми: війнаПутінРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Джонсон: Росія планує найбільшу з 1945 року війну в Європі
Росія та Білорусь вирішили не зупиняти свої "військові навчання"
У Донецьку пролунав потужний вибух
У Донецьку розвісили прапори РФ, в ОРЛО забирають до армії "від верстата" - ЗМІ
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: