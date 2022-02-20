Ціль вторгнення РФ – капітуляція України, але ЗСУ дадуть відсіч – The Guardian

Основною метою широкомасштабного наступу на територію України для президента РФ Володимира Путіна є оточення української армії та як наслідок захоплення влади у Києві, але українці чинитимуть цьому значний опір.

Джерело: The Guardian

Деталі: Видання констатує, що Росія має перевагу в сухопутних, морських і повітряних силах, тому може вдатися до атаки одночасно на кількох фронтах - з північного сходу, Донбасу та Криму. Гіпотетично, сухопутні війська в Білорусі (під прикриттям авіаударів по українській території) можуть очолити блискавичний рух на південь, щоб захопити Київ.

За планами Москви, українська армія після оточення була б змушена капітулювати. Проте і ЗСУ, і велика кількість цивільних українців, які вже озброїлися, не планують здаватися Росії ні за яких умов, і саме це дуже ускладнює реалізацію вказаного сценарію.

Основною метою Росії видання називає швидку капітуляцію влади у Києві та "нейтралізацію" українських лідерів.

Дослівно: "Основними цілями будуть Офіс президента, Верховна Рада, міністерства, українські ЗМІ та Майдан Незалежності – символічне місце українських продемократичних революцій.

Аналітики кажуть, що Росія могла б обрати і більш скромний та менш ризикований наступ, щоб захопити додаткові території на сході України та на Донбасі, водночас продовжуючи говорити про незалежність промосковських "республік". Росія також може спробувати захопити основні порти України – Маріуполь на Азовському морі та Одесу на Чорному морі, і таким чином створити сухопутний коридор до Криму.

Чи може щось піти не так? Звичайно, бо Збройні сили України буде нелегко перемогти. До бою можуть приєднатися і цивільні. США та Велика Британія не виключають озброєння опору (надання допомоги борцям з російською окупацією - УП). Британські міністри прогнозують тривалу боротьбу, коли Росія зазнає значних втрат. За такого сценарію російська громадська думка може обернутися проти Путіна".

Деталі: Основне бажання Путіна - інституційно слабка, залежна від РФ Україна, яка підконтрольна Кремлю та віддалена від Заходу, як зараз Білорусь. Росія воліла б, щоб Україною керували промосковські політики, яких вона сама й призначатиме.

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