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Цель вторжения России – капитуляция Украины, но ВСУ дадут отпор – The Guardian

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 февраля 2022, 09:39
Цель вторжения России – капитуляция Украины, но ВСУ дадут отпор – The Guardian
Владимир Путин, фото getty images

Основной целью широкомасштабного наступления на территорию Украины для президента РФ Владимира Путина является оцепление украинской армии и как следствие захвата власти в Киеве, но украинцы будут оказывать этому значительное сопротивление.

Источник: The Guardian

Детали: Издание констатирует, что Россия имеет преимущество в сухопутных, морских и воздушных силах, поэтому может прибегнуть к атаке одновременно на нескольких фронтах – с северо-востока, Донбасса и Крыма. Гипотетически сухопутные войска в Беларуси (под прикрытием авиаударов по украинской территории) могут возглавить молниеносное движение на юг, чтобы захватить Киев.

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По плану Москвы, украинская армия после оцепления была бы вынуждена капитулировать. Однако и ВСУ, и большое количество вооружившихся гражданских украинцев не планируют сдаваться России ни при каких условиях, и именно это очень усложняет реализацию указанного сценария.

Основной целью России издание называет быструю капитуляцию властей в Киеве и "нейтрализацию" украинских лидеров.

Дословно: "Основными целями будут Офис президента, Верховная Рада, министерства, украинские СМИ и Майдан Незалежности – символическое место украинских продемократических революций.

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Аналитики говорят, что Россия могла бы выбрать более скромное и менее рискованное наступление, чтобы захватить дополнительные территории на востоке Украины и на Донбассе, продолжая говорить о независимости промосковских "республик". Россия также может попытаться захватить основные порты Украины – Мариуполь на Азовском море и Одессу на Черном море, и таким образом создать сухопутный коридор в Крым.

Может ли что-нибудь пойти не так? Конечно, потому что Вооруженные силы Украины будет нелегко победить. К бою могут присоединиться и гражданские. США и Великобритания не исключают вооружения сопротивления (оказание помощи борцам с российской оккупацией – УП). Британские министры прогнозируют длительную борьбу, когда Россия понесет значительные потери. При таком сценарии российское общественное мнение может обернуться против Путина".

Детали: Основное желание Путина – институционально слабая, зависимая от РФ Украина, которая подконтрольна Кремлю и удалена от Запада, как сейчас Беларусь. Россия предпочла бы, чтобы Украиной руководили промосковские политики, которых она сама будет назначать.

Напомним:

Темы: войнаПутинРосcияУкраина
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