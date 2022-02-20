Росія "готується створити привід для нападу" на Україну – Столтенберг

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО помітив ознаки планів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Столтенберг в ефірі телеканалу ARD, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну".

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"Ми хочемо змусити Росію змінити курс і сісти за стіл переговорів з нами".

Деталі: За твердженням Столтенберга, російські війська від кордону з Україною "не виводяться, як каже Росія, навпаки, прибувають нові".

Генсек також сказав, що НАТО бачить ознаки того, що Росія "готується створити привід для нападу".

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Проте, сказав Столтенберг, альянс, як і раніше, відданий пошуку шляхів політичного рішення.

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