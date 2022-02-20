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Росія "готується створити привід для нападу" на Україну – Столтенберг

Ольга Глущенко Неділя, 20 лютого 2022, 04:46
Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО помітив ознаки планів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Столтенберг в ефірі телеканалу ARD, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну".

"Ми хочемо змусити Росію змінити курс і сісти за стіл переговорів з нами".

Деталі: За твердженням Столтенберга, російські війська від кордону з Україною "не виводяться, як каже Росія, навпаки, прибувають нові".

Генсек також сказав, що НАТО бачить ознаки того, що Росія "готується створити привід для нападу".

Проте, сказав Столтенберг, альянс, як і раніше, відданий пошуку шляхів політичного рішення.

Нагадаємо:

  • Російські медіа 19 лютого опублікували "схему української наступальної операції" на ОРДЛО, нібито підготовлену Києвом. На підтвердження цих даних у РосЗМІ з'явилося відео з так званим "агентом України", який на камеру анонсує можливі вибухи у людних місцях на Донбасі.
  • Росія може влаштувати провокації на підконтрольній їй території Донбасу, а у жертвах серед мирного населення звинуватити Україну. Саме це може стати приводом для спроб повномасштабного вторгнення в Україну.
  • Російсько-окупаційні війська продовжують стріляти в бік українських позицій на сході, внаслідок бойових дій 2 військовослужбовці загинули, ще 4 зазнали поранень.

Теми: НАТОРосіяУкраїна
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