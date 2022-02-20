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Медальний залік Олімпіади-2022: Україна з однією нагородою

Світлана КізіловаНеділя, 20 лютого 2022, 11:19
Фото Pool/Getty Images

Олімпійські ігри-2022 підійшли до завершення, у Пекіні відбувся останній змагальний день, на якому розігрувалися 5 комплектів нагород, загалом медалі виграли спортсмени з 29 різних країн. Україна за підсумками виступів здобула одну медаль.

Джерело: Суспільне

Деталі: Фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером в лижній акробатиці у Пекіні.

Таким чином, Україна вдруге поспіль закінчила виступи на зимовій Олімпіаді з медаллю саме завдяки Олександрові Абраменку. На Іграх у 2018 році український фристайліст став олімпійським чемпіоном.

У медальному заліку Україна посіла 25-е місце. Цей результат є найгіршим для України за останні 12 років, коли на Іграх у Ванкувері не було здобуто жодної медалі.

Загалом Україна вдруге в історії фінішує на 25-й позиції у медальному заліку Олімпіади. Аналогічну позицію українці зайняли і за підсумками Ігор у Турині у 2006 році, коли здобули дві бронзові нагороди.

Медальний залік Олімпіади-2022 (топ-10)

  1. Норвегія - 16+8+13
  2. Німеччина - 12+10+5
  3. Китай - 9+4+2
  4. США - 8+10+7
  5. Швеція - 8+5+5
  6. Нідерланди - 8+5+4
  7. Австрія - 7+7+4
  8. Швейцарія - 7+2+5
  9. ОКР - 6+12+14
  10. Франція - 5+7+2

...

  1. Україна - 0+1+0

Теми: спортОлімпіада
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