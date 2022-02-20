Медальний залік Олімпіади-2022: Україна з однією нагородою
Олімпійські ігри-2022 підійшли до завершення, у Пекіні відбувся останній змагальний день, на якому розігрувалися 5 комплектів нагород, загалом медалі виграли спортсмени з 29 різних країн. Україна за підсумками виступів здобула одну медаль.
Джерело: Суспільне
Деталі: Фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером в лижній акробатиці у Пекіні.
Таким чином, Україна вдруге поспіль закінчила виступи на зимовій Олімпіаді з медаллю саме завдяки Олександрові Абраменку. На Іграх у 2018 році український фристайліст став олімпійським чемпіоном.
У медальному заліку Україна посіла 25-е місце. Цей результат є найгіршим для України за останні 12 років, коли на Іграх у Ванкувері не було здобуто жодної медалі.
Загалом Україна вдруге в історії фінішує на 25-й позиції у медальному заліку Олімпіади. Аналогічну позицію українці зайняли і за підсумками Ігор у Турині у 2006 році, коли здобули дві бронзові нагороди.
Медальний залік Олімпіади-2022 (топ-10)
- Норвегія - 16+8+13
- Німеччина - 12+10+5
- Китай - 9+4+2
- США - 8+10+7
- Швеція - 8+5+5
- Нідерланди - 8+5+4
- Австрія - 7+7+4
- Швейцарія - 7+2+5
- ОКР - 6+12+14
- Франція - 5+7+2
...
- Україна - 0+1+0