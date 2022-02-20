Медальный зачет Олимпиады-2022: Украина с одной наградой

Олимпийские игры-2022 подошли к завершению, в Пекине 20 февраля прошел последний соревновательный день, на котором разыгрывались 5 комплектов наград, в общей сложности медали выиграли спортсмены из 29 разных стран. Украина по итогам выступлений получила одну медаль.

Источник: Суспільне

Детали: Фристайлист Александр Абраменко стал серебряным призером в лыжной акробатике в Пекине.

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Таким образом, Украина во второй раз подряд закончила выступления на зимней Олимпиаде с медалью именно благодаря Александру Абраменко. На играх в 2018 году украинский фристайлист стал олимпийским чемпионом.

В медальном зачете Украина заняла 25 место. Этот результат является худшим для Украины за последние 12 лет, когда на Играх в Ванкувере не было добыто ни одной медали.

В целом Украина во второй раз в истории финиширует на 25-й позиции в медальном зачете Олимпиады. Аналогичную позицию украинцы заняли и по итогам Игр в Турине в 2006 году, когда получили две бронзовые награды.

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Медальный зачет Олимпиады-2022 (топ-10)

1. Норвегия – 16+8+13

2. Германия – 12+10+5

3. Китай – 9+4+2

4. США – 8+10+7

5. Швеция – 8+5+5

6. Нидерланды – 8+5+4

7. Австрия – 7+7+4

8. Швейцария – 7+2+5

9. ОКР - 6+12+14

10. Франция – 5+7+2

...

25. Украина - 0+1+0