Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Медальный зачет Олимпиады-2022: Украина с одной наградой

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 февраля 2022, 11:19
Фото Pool/Getty Images

Олимпийские игры-2022 подошли к завершению, в Пекине 20 февраля прошел последний соревновательный день, на котором разыгрывались 5 комплектов наград, в общей сложности медали выиграли спортсмены из 29 разных стран. Украина по итогам выступлений получила одну медаль.

Источник: Суспільне

Детали: Фристайлист Александр Абраменко стал серебряным призером в лыжной акробатике в Пекине.

Таким образом, Украина во второй раз подряд закончила выступления на зимней Олимпиаде с медалью именно благодаря Александру Абраменко. На играх в 2018 году украинский фристайлист стал олимпийским чемпионом.

В медальном зачете Украина заняла 25 место. Этот результат является худшим для Украины за последние 12 лет, когда на Играх в Ванкувере не было добыто ни одной медали.

В целом Украина во второй раз в истории финиширует на 25-й позиции в медальном зачете Олимпиады. Аналогичную позицию украинцы заняли и по итогам Игр в Турине в 2006 году, когда получили две бронзовые награды.

Медальный зачет Олимпиады-2022 (топ-10)

1. Норвегия – 16+8+13
2. Германия – 12+10+5
3. Китай – 9+4+2
4. США – 8+10+7
5. Швеция – 8+5+5
6. Нидерланды – 8+5+4
7. Австрия – 7+7+4
8. Швейцария – 7+2+5
9. ОКР - 6+12+14
10. Франция – 5+7+2
...
25. Украина - 0+1+0

Темы: спортОлимпиада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
спорт
Допинг мог попасть в организм украинки на Олимпиаде через китайское мясо – тренер
Украинская лыжница на Олимпиаде получила положительную допинг-пробу
Украинка – восьмая в женском спринте с биатлона на Олимпиаде-2022
Последние новости
10:56
Защитник взорвал мост вместе с собой
10:52
В районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи идут бои – Арестович
10:45
Войска РФ передумали садиться в Гостомель, будуть ехать из Беларуси
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
видеоГенштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
Все новости...