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Абраменко приніс Україні першу медаль на Олімпіаді в Пекіні

Мазуренко Альона Середа, 16 лютого 2022, 14:15
Олександр Абраменко Фото: getty images

Україна здобула першу медаль на зимовій Олімпіаді у Пекіні. Українець Олександр Абраменко став срібним призером в лижній акробатиці.

Джерело: Суспільне

Деталі: Абраменко розпочинав виступ другим, після американця Джастіна Шьонефельда. На суперфінал Абраменко заявив стрибок зі складністю 5.0.

Український фрістайліст ледь не втратив рівновагу під час приземлення, і хоч втримався на ногах, за спробу йому знизили оцінку - до 116.60 балів.

Водночас, суперники Абраменка Пірмін Вернер і Крістофер Лілліс також допустили помилки, тож українець став срібним призером Олімпіади-2022.

 
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Золото здобув представник Китаю Ці Гуанпу, а бронзова медаль дісталася Іллі Бурову (представник Олімпійського комітету Росії).

 
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Це друга нагорода Абраменка на зимових Олімпіадах. 

У 2018 році спортсмен завоював золоту медаль у чоловічому фрістайлі на зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані.

У Пхенчхані Буров також отримав бронзову нагороду, а срібло тоді дісталося представнику Китаю - Цзя Цоньяню. 

 
фото: getty images

Абраменко є єдиним спортсменом, що вигравав медалі для української команди на двох зимових Олімпіадах.

Довідково. Зимові Олімпійські ігри-2022 проходять у Пекіні з 4 по 20 лютого. Збірна України представлена на Олімпіаді в Пекіні у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складається з 45-ти спортсменів.

Знати більше: Трамплін в порожнечу. Чому "золото" Абраменка може стати останнім для фристайлу

Нагадаємо: 

  • Експерти Gracenote прогнозували, що Україна не здобуде жодної медалі на Олімпіаді у Пекіні у 2022 році і закінчить виступи на Іграх за межами топ-20.

Теми: ОлімпіадаАбраменко
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