Системи залпового вогню, танки і гаубиці: окупанти концентрують озброєння на Донбасі

Українська сторона СЦКК виявила чергові факти порушень мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Зокрема, йдеться про стягування зброї.

Джерело: штаб ООС з посиланням на дані української сторони Спільного центру з контролю та координації

Дослівно: "Протягом минулої доби (19 лютого) виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням мінських домовленостей.

Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення".

Деталі: Зазначається, що гібридні війська РФ розмістили з порушенням лінії відведення буксирувані гаубиці, РСЗВ, самохідні гаубиці, танки, ЗРК, буксові та протитанкові гармати та бойові броньовані машини.

У штабі додали, що робота СММ ОБСЄ в ОРДЛО регулярно супроводжується перешкодами з боку бойовиків.

У повідомленні наголошується, що підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.

Водночас Збройні сили України дотримуються мінських домовленостей та відкривають вогонь у відповідь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян.

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