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Системы залпового огня, танки и гаубицы: оккупанты концентрируют вооружение на Донбассе

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 февраля 2022, 10:45
Системы залпового огня, танки и гаубицы: оккупанты концентрируют вооружение на Донбассе
Российский танк в ОРДО, фото оккупантов фото

Украинская сторона СЦКК выявила очередные факты нарушений минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. В частности, речь идет о стягивании оружия.

Источник: штаб ООС со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации

Дословно: "За прошедшие сутки (19 февраля - УП) выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 134 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением минских договоренностей.

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Зафиксированные нарушения со стороны вооруженных формирований РФ свидетельствуют о ведении ими активных мер боевой подготовки для создания условий для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения".

Детали: Отмечается, что гибридные войска РФ разместили с нарушением линии отвода буксируемые гаубицы, РСЗО, самоходные гаубицы, танки, ЗРК, буксовые и противотанковые пушки, а также боевые бронированные машины.

В штабе добавили, что работа СММ ОБСЕ в ОРДЛО регулярно сопровождается препятствиями со стороны боевиков.

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В сообщении отмечается, что подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задание по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

В то же время Вооруженные силы Украины придерживаются минских договоренностей и открывают ответный огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов и мирных граждан.

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Темы: ДонбассОРДЛОРосcияООС
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