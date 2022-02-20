У ЦОС назвали можливі напрямки агресії РФ. Огляд і прогноз на 20 лютого

Безпековий аналітичний огляд українського Центру оборонних стратегій відповідно до інформації про дії Росії та ОРДЛО, відомої на 19 лютого.

Збройні сили РФ поблизу кордону України

Оперативна обстановка. Ключові факти

Реклама:

Підконтрольні Росії НЗФ продовжують обстріли української території. За 17-19 лютого було зафіксовано більше 225 обстрілів станом на 19.00 19 лютого біля 30 населених пунктів уздовж лінії розмежування. Внаслідок чого загинуло двоє та поранено чотирьох військовослужбовців ЗСУ. Крім цього, постраждали цивільні громадяни України.

Продовжується переміщення військ РФ вздовж кордонів України.

Ватажками т.з. ЛНР/ДНР оголошено загальну мобілізацію населення на окупованій території України для комплектування 1-го та 2-го корпусів ЗС РФ та здійснюється накопичення резервів.

ВІДЕО ДНЯ

Росія продовжує нарощувати військово-морську присутність в окупованому Криму. В Чорному морі тривають навчання під керівництвом командувача Чорноморського флоту РФ.

За різними даними, кількість учасників з урахуванням кораблів і катерів, котрі прибули з інших флотів ВМС РФ і Каспійської флотилії, приблизно 45 одиниць, а також 10-12 суден забезпечення. На внутрішньому рейді Міжводного (захід Криму) помічено три кораблі Чорноморського флоту РФ (фрегат, ракетний катер і один тральщик) та шість десантних кораблів, які перейшли в цей район вночі з рейду Севастополя. На рейдах озера Донузлав і порту Феодосії помічено два судна забезпечення – плавмайстерні ПМ-138 і ПМ-56.

Для проведення навчань Росія закрила для навігації кілька морських полігонів. Цивільні судна змушені слідувати вздовж морського держкордону України.

Продовжуються заходи евакуації населення з ОРДЛО з метою поширення дезінформаційних наративів та створення медійної картинки гуманітарної катастрофи, начебто спричиненої Україною.

Громадяни України, яких у п’ятницю бойовики вивезли до Росії, не знайшли там прихистку. Більшість "евакуйованих", а це переважно діти, вже добу лишаються в автобусах.

19 лютого проведено Стратегічні навчання сил стримування РФ "Гром-2022" під керівництвом президента Росії.

Триває проведення спільних навчань Збройних сил Росії та Білорусі "Союзна рішучість – 2022", вони мають завершитися 20 лютого.

Кремль продовжує нав’язувати власному населенню інформацію про необхідність провести військову операцію проти України. Для цього в ЗМІ поширюється інформація про обстріли та підготовку наступу ЗС України на окуповані території з публікацією відповідних сфабрикованих підтверджень, які не витримують жодної критики.

Геополітичний вимір

Президент США Джозеф Байден, спираючись на дані розвідки, висловив упевненість, що Владімір Путін прийняв рішення щодо вторгнення, включаючи удари по Києву.

Канцлер ФРН наполягає на дипломатичному вирішені конфлікту між Україною та Росією, і Захід робить все, аби не допустити гарячу фазу конфлікту. Адже воєнна агресія РФ проти України буде помилкою.

Міністр закордонних справ ФРН заявила, що Німеччина готова посилити санкції проти РФ, в тому числі проти газопроводу "Північний потік-2".

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції президент України закликав на найближчому саміті НАТО надати Україні чітку відповідь щодо дати вступу в Альянс. Зеленський ініціював створення фонду стійкості та відновлення, а також програму лендлізу із постачання необхідних озброєнь.

Президент заявив, якщо підписанти Будапештського меморандуму не нададуть Україні гарантій безпеки, Україна вважатиме, що всі інші документи, пов’язані з Меморандумом, поставлені під сумнів (у тому числі без’ядерний статус).

Зеленський ініціював скликання саміту держав-постійних членів РБ ООН, а також України, Німеччини та Туреччини з метою розв’язання безпекових викликів у Європі і напрацювання гарантій для України.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Київ уже зараз вимагає від західних партнерів переглянути і посилити санкції проти РФ. Підставою для цього слугують численні факти втручання Росії у внутрішні справи України – наприклад, видача паспортів РФ на окупованих територіях.

Прем’єр-міністр Британії попередив Росію, що у разі нападу на Україну, Лондон унеможливить доступ фінансового ринку для росіян та відкриє всі дані про російські компанії, аби засвітити кінцевих бенефіціарів.

Можливі сценарії

Залишаються ризики щодо можливостей проведення обмежених операцій угрупуваннями РФ, в першу чергу на сході. Найбільш уразливими напрямками російської агресії лишаються – ОРДЛО, акваторії Чорного та Азовського морів, а також під постійною загрозою кібер- та інфопростори України.

Про це також свідчить проведення психологічних операцій, складених генеральним штабом ЗС РФ. Основна мета яких – інформаційна кампанія перед можливим застосуванням наступальних спроможностей РФ.

Експерти ЦОС називають відразу декілька сценаріїв подальшого ведення війни РФ проти України, чергова фаза якої розпочалась з 16 на 17 лютого 2022 року.

"Керівництво Л/ДНР" може звернутися до керівництва РФ із проханням надати військову допомогу для захисту від "наступу України".

Не менш вірогідним варіантом лишається проведення "миротворчої операції з примушення України до миру", входження військ РФ (або ОДКБ) на територію т.зв. "Л/ДНР", висування РФ ультиматуму Україні, у разі неотримання згоди – нанесення вибіркових ракетно-авіаційних ударів по об‘єктах ППО, РЕБ, пунктах управління.

Росія може нав’язувати свій варіант вирішення конфлікту на умовах – зміна керівництва, відмова від вступу в НАТО, федералізація, домовленості з ватажками окупованих територій для легалізації їхнього положення.

Висновки

США та Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2" у разі повномасштабного наступу Росії на Україну. Запуск газогону буде повністю зупинено.

РФ проводила відразу двоє масштабних військових навчань "Гром-2022" та "Союзна рішучість – 2022" демонстративно для держав заходу і України.

Подальші наміри військово-морських сил, які Росія зібрала в акваторії Чорного моря поблизу окупованого Криму, наразі невідомі.

Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій.