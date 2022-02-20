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Російсько-окупаційні війська поранили українського військового

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 10:51
Російсько-окупаційні війська поранили українського військового
armyinform

У районі ООС внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ поранено українського військового.

Джерело: пресцентр ООС станом на 11 годину

Дослівно: "Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі".

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Деталі: Станом на 11 годину з боку окупантів зафіксовано 20 порушень, 18 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • Гранітне – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
  • Піски – з мінометів калібру 82 мм.
  • Новогнатівку – з мінометів калібру 82 мм.
  • Щастя – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • Артема – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм.
  • Старомихайлівку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Світлодарськ – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Золоте – з мінометів калібру 120 мм.

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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