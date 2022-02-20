Російсько-окупаційні війська поранили українського військового
Неділя, 20 лютого 2022, 10:51
У районі ООС внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ поранено українського військового.
Джерело: пресцентр ООС станом на 11 годину
Дослівно: "Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі".
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Деталі: Станом на 11 годину з боку окупантів зафіксовано 20 порушень, 18 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- Гранітне – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
- Піски – з мінометів калібру 82 мм.
- Новогнатівку – з мінометів калібру 82 мм.
- Щастя – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- Артема – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм.
- Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм.
- Старомихайлівку – з мінометів калібру 120 мм.
- Світлодарськ – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Золоте – з мінометів калібру 120 мм.
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