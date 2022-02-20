Російсько-окупаційні війська поранили українського військового

У районі ООС внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ поранено українського військового.

Джерело: пресцентр ООС станом на 11 годину

Дослівно: "Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі".

Реклама:

Деталі: Станом на 11 годину з боку окупантів зафіксовано 20 порушень, 18 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Гранітне – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Опитне – з мінометів калібру 120 мм.

Піски – з мінометів калібру 82 мм.

Новогнатівку – з мінометів калібру 82 мм.

Щастя – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Артема – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.

Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм.

Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм.

Старомихайлівку – з мінометів калібру 120 мм.

Світлодарськ – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Золоте – з мінометів калібру 120 мм.