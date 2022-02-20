Російсько-окупаційні війська поранили українського військового

У районі ООС внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ поранено українського військового.

Джерело: пресцентр ООС станом на 11 годину

Дослівно: "Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі".

Деталі: Станом на 11 годину з боку окупантів зафіксовано 20 порушень, 18 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли: