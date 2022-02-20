Российско-оккупационные войска ранили украинского военного

В районе ООС в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ ранен украинский военный.

Источник: пресс-центр ООС по состоянию на 11 часов

Дословно: "В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном заведении".

Детали: По состоянию на 11:00 со стороны оккупантов зафиксировано 20 нарушений, 18 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли: