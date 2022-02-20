Российско-оккупационные войска ранили украинского военного

В районе ООС в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ ранен украинский военный.

Источник: пресс-центр ООС по состоянию на 11 часов

Дословно: "В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном заведении".

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Детали: По состоянию на 11:00 со стороны оккупантов зафиксировано 20 нарушений, 18 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Гранитное – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Пески – из минометов калибра 82 мм.

Новогнатовку – из минометов калибра 82 мм.

Счастье – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Артема – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.

Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм.

Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.

Старомихайловку – из минометов калибра 120 мм.

Светлодарск – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Золотое – из минометов калибра 120 мм.