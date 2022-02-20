Российско-оккупационные войска ранили украинского военного
Воскресенье, 20 февраля 2022, 11:51
В районе ООС в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ ранен украинский военный.
Источник: пресс-центр ООС по состоянию на 11 часов
Дословно: "В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном заведении".
Детали: По состоянию на 11:00 со стороны оккупантов зафиксировано 20 нарушений, 18 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Гранитное – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Опытное – из минометов калибра 120 мм.
- Пески – из минометов калибра 82 мм.
- Новогнатовку – из минометов калибра 82 мм.
- Счастье – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Артема – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
- Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм.
- Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.
- Старомихайловку – из минометов калибра 120 мм.
- Светлодарск – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Золотое – из минометов калибра 120 мм.