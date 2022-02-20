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Российско-оккупационные войска ранили украинского военного

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 11:51
armyinform

В районе ООС в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ ранен украинский военный.

Источник: пресс-центр ООС по состоянию на 11 часов

Дословно: "В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном заведении".

Детали: По состоянию на 11:00 со стороны оккупантов зафиксировано 20 нарушений, 18 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Гранитное – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Опытное – из минометов калибра 120 мм.
  • Пески – из минометов калибра 82 мм.
  • Новогнатовку – из минометов калибра 82 мм.
  • Счастье – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Артема – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм.
  • Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Старомихайловку – из минометов калибра 120 мм.
  • Светлодарск – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Золотое – из минометов калибра 120 мм.

Темы: Объединенные силы на Донбассе


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