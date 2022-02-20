У Донецьку пролунав потужний вибух
Неділя, 20 лютого 2022, 12:04
Потужний вибух пролунав у Ленінському районі Донецька вдень 20 лютого.
Джерело: Новини Донбасу з посиланням на місцевих жителів та соцмережі
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Деталі: Повідомляється, що вибух стався близько години дня за місцевим, окупаційним часом (12:00 по Києву).
Житель Ленінського району Донецька розповів: "Бахнуло так, що трохи скла не вилетіло". Крім того, фотографії стовпа диму після вибуху було опубліковано у соцмережах.
Вибух було добре чутно у мікрорайонах "Широкий", "Мирний" та на Боссе.
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