В Донецке прогремел мощный взрыв
Воскресенье, 20 февраля 2022, 13:04
Мощный взрыв прогремел в Ленинском районе Донецка днем 20 февраля.
Источник: Новости Донбасса со ссылкой на местных жителей и соцсети
Детали: Сообщается, что взрыв произошел около часа дня по местному, оккупационному, времени (12:00 поКиеву).
Житель Ленинского района Донецка рассказал: "Бахнуло так, что чуть стекла не вылетели". Кроме того, фотографии столба дыма после взрыва были опубликованы в соцсетях.
Взрыв был хорошо слышен в микрорайонах "Широкий", "Мирный" и на Боссе.
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