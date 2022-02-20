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В Донецке прогремел мощный взрыв

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 февраля 2022, 12:04
В Донецке прогремел мощный взрыв
Фото Укринформа

Мощный взрыв прогремел в Ленинском районе Донецка днем 20 февраля.

Источник: Новости Донбасса со ссылкой на местных жителей и соцсети

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Детали: Сообщается, что взрыв произошел около часа дня по местному, оккупационному, времени (12:00 поКиеву).

Житель Ленинского района Донецка рассказал: "Бахнуло так, что чуть стекла не вылетели". Кроме того, фотографии столба дыма после взрыва были опубликованы в соцсетях.

Взрыв в Донецке 20 февраля
Взрыв в Донецке 20 февраля

Взрыв был хорошо слышен в микрорайонах "Широкий", "Мирный" и на Боссе.

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Темы: ДонецквзрывОРДЛО
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