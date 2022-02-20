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Ще одна держава приєдналась до Кримської платформи

"Європейська правда"Неділя, 20 лютого 2022, 14:11
Прапор Ліхтенштейну, фото ullstein bild/Getty Images)

Ліхтенштейн став ще однією державою, яка вирішила долучитись до роботи Кримської платформи.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба сказав у неділю під час включення на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Дуже гарну новину повідомила мені колега з Ліхтенштейну. Вона офіційно підтвердила сьогодні на зустрічі, що Ліхтенштейн приєднується до Кримської платформи. Ця держава не брала участь в установчому саміті Кримської платформи, але сьогодні вона приєдналась до наших зусиль", - сказав Кулеба.

Він додав, що "такі речі нам потрібні. Вони показують, що ми не живемо сьогоднішнім днем, що ми думаємо про стратегію, про перспективу, і наші партнери разом з нами в цьому".

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року відбувся інавгураційний саміт Кримської платформи – новостворений міжнародний формат, що ставить на меті домогтися деокупації Криму. Попри зусилля РФ, яка намагалася завадити організації саміту ("Європейська правда" розповідала про це), 23 серпня у Києві зібралися представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Теми: Кримська платформа
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