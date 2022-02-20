Евакуйовані з ОРДЛО повертаються з Росії додому – Резніков

ЕВАКУЙОВАНІ З ОРДЛО, ЯКІ СИДІЛИ В АВТОБУСАХ, ФОТО: "НОВАЯ ГАЗЕТА"

За даними української розвідки, евакуйовані до Росії мешканці ОРДЛО самостійно повертаються додому, оскільки в Росії їх "ніхто не годує і не розселяє".

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Те, що нібито масово вивозять громадян України з ОРДЛО до Російської Федерації – це на сьогоднішній день теж фарс, декілька тисяч вони показово вивезли.

Зараз наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому, їх там ніхто не годує, не розселяє. Це чисто постановка для Мосфільму чи хто у них там займається кіношками".

Що передувало: 18 лютого ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію жінок і дітей до Росії під надуманим приводом начебто агресії з боку України.

Згодом російське видання "Новая газета" повідомило, що сотні евакуйованих мешканців ОРДО всю ніч провели у холодних автобусах у Ростовській області РФ, їх ніде не прийняли.