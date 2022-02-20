Евакуйовані з ОРДЛО повертаються з Росії додому – Резніков

ЕВАКУЙОВАНІ З ОРДЛО, ЯКІ СИДІЛИ В АВТОБУСАХ, ФОТО: "НОВАЯ ГАЗЕТА"

За даними української розвідки, евакуйовані до Росії мешканці ОРДЛО самостійно повертаються додому, оскільки в Росії їх "ніхто не годує і не розселяє".

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Те, що нібито масово вивозять громадян України з ОРДЛО до Російської Федерації – це на сьогоднішній день теж фарс, декілька тисяч вони показово вивезли.

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Зараз наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому, їх там ніхто не годує, не розселяє. Це чисто постановка для Мосфільму чи хто у них там займається кіношками".

Що передувало: 18 лютого ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію жінок і дітей до Росії під надуманим приводом начебто агресії з боку України.

Згодом російське видання "Новая газета" повідомило, що сотні евакуйованих мешканців ОРДО всю ніч провели у холодних автобусах у Ростовській області РФ, їх ніде не прийняли.