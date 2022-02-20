Эвакуированные из ОРДЛО возвращаются из России домой – Резников

ЭВАКУИРОВАННЫЕ ИЗ ОРДЛО, КОТОРЫЕ СИДЕЛИ В АВТОБУСАХ, ФОТО: "НОВАЯ ГАЗЕТА"

По данным украинской разведки, эвакуированные в Россию жители ОРДЛО самостоятельно возвращаются домой, поскольку в России их "никто не кормит и не расселяет".

Источник: министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала "1+1"

Прямая речь: "То, что якобы массово вывозят граждан Украины из ОРДЛО в Россию – это на сегодняшний день тоже фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли.

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Сейчас у нашей разведки есть точная информация, что люди возвращаются самостоятельно домой, их там никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для Мосфильма или кто там занимается киношками".

Что предшествовало: 18 февраля главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию под надуманным предлогом якобы агрессии со стороны Украины.

Впоследствии российское издание "Новая газета" сообщило, что сотни эвакуированных жителей ОРДО всю ночь провели в холодных автобусах в Ростовской области РФ, их нигде не приняли.