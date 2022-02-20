Продовження навчань РФ і Білорусі свідчать про підготовку до вторгнення – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що продовження навчань Росії та Білорусі свідчить на користь версії про підготовку вторгнення РФ в Україну.
Джерело: Столтенберг в ефірі телеканалу CBS
Пряма мова: "Минулого тижня Росія заявила, що відведе війська. Але Росія висуває дедалі більше військ та навіть ближче до кордону з Україною. Крім того, навчання, які, за їхніми словами, мали закінчитися сьогодні, тепер продовжуватимуться. Все це вписується в картину того, що Росія готується до вторгнення в Україну".
Деталі: Столтенберг висловив готовність провести нове засідання ради Росія-НАТО.
"Найголовніше – запобігти новому збройному нападу на Україну, і тому ми підтримуємо всі зусилля союзників щодо НАТО знайти політичне рішення, а НАТО також готове провести засідання Ради Росія-НАТО", - сказав він.
Передісторія:
- Росія та Білорусь вирішили продовжити спільні військові навчання, які мали завершитися 20 лютого нібито через "загострення ситуації на Донбасі".
- Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що рішення РФ і Білорусі продовжити спільні навчання свідчить про явну підготовку нападу у бік Києва.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія рухається за сценарієм до вторгнення Україну.