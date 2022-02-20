Продовження навчань РФ і Білорусі свідчать про підготовку до вторгнення – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що продовження навчань Росії та Білорусі свідчить на користь версії про підготовку вторгнення РФ в Україну.

Джерело: Столтенберг в ефірі телеканалу CBS

Пряма мова: "Минулого тижня Росія заявила, що відведе війська. Але Росія висуває дедалі більше військ та навіть ближче до кордону з Україною. Крім того, навчання, які, за їхніми словами, мали закінчитися сьогодні, тепер продовжуватимуться. Все це вписується в картину того, що Росія готується до вторгнення в Україну".

Деталі: Столтенберг висловив готовність провести нове засідання ради Росія-НАТО.

"Найголовніше – запобігти новому збройному нападу на Україну, і тому ми підтримуємо всі зусилля союзників щодо НАТО знайти політичне рішення, а НАТО також готове провести засідання Ради Росія-НАТО", - сказав він.

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