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Продовження навчань РФ і Білорусі свідчать про підготовку до вторгнення – Столтенберг

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 21:38
Продовження навчань РФ і Білорусі свідчать про підготовку до вторгнення – Столтенберг
Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що продовження навчань Росії та Білорусі свідчить на користь версії про підготовку вторгнення РФ в Україну.

Джерело: Столтенберг в ефірі телеканалу CBS

Пряма мова: "Минулого тижня Росія заявила, що відведе війська. Але Росія висуває дедалі більше військ та навіть ближче до кордону з Україною. Крім того, навчання, які, за їхніми словами, мали закінчитися сьогодні, тепер продовжуватимуться. Все це вписується в картину того, що Росія готується до вторгнення в Україну".

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Деталі: Столтенберг висловив готовність провести нове засідання ради Росія-НАТО.

"Найголовніше – запобігти новому збройному нападу на Україну, і тому ми підтримуємо всі зусилля союзників щодо НАТО знайти політичне рішення, а НАТО також готове провести засідання Ради Росія-НАТО", - сказав він.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росія та Білорусь вирішили продовжити спільні військові навчання, які мали завершитися 20 лютого нібито через "загострення ситуації на Донбасі".
  • Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що рішення РФ і Білорусі продовжити спільні навчання свідчить про явну підготовку нападу у бік Києва. 
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія рухається за сценарієм до вторгнення Україну. 

Теми: НАТОРосіяБілорусь
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