Продолжение учений РФ и Беларуси говорят о подготовке к вторжению – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продолжение учений России и Беларуси говорит в пользу версии о подготовке вторжения в Украину.

Источник: Столтенберг в эфире телеканала CBS

Прямая речь: "На прошлой неделе Россия заявила, что отведет войска. Но Россия выдвигает все больше войск и даже ближе к границе с Украиной. Кроме того, учения, которые, по их словам, должны были закончиться сегодня, теперь будет продолжаться. Все это вписывается в картину того, что Россия готовится к вторжению в Украину".

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Детали: Столтенберг также выразил готовность провести новое заседание совета Россия-НАТО.

"Самое главное – предотвратить новое вооруженное нападение на Украину, и поэтому мы поддерживаем все усилия союзников по НАТО найти политическое решение, а НАТО также готово провести заседание Совета Россия-НАТО", - сказал он.

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