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Продолжение учений РФ и Беларуси говорят о подготовке к вторжению – Столтенберг

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 22:38
Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продолжение учений России и Беларуси говорит в пользу версии о подготовке вторжения в Украину.

Источник: Столтенберг в эфире телеканала CBS

Прямая речь: "На прошлой неделе Россия заявила, что отведет войска. Но Россия выдвигает все больше войск и даже ближе к границе с Украиной. Кроме того, учения, которые, по их словам, должны были закончиться сегодня, теперь будет продолжаться. Все это вписывается в картину того, что Россия готовится к вторжению в Украину".

Детали: Столтенберг также выразил готовность провести новое заседание совета Россия-НАТО.

"Самое главное – предотвратить новое вооруженное нападение на Украину, и поэтому мы поддерживаем все усилия союзников по НАТО найти политическое решение, а НАТО также готово провести заседание Совета Россия-НАТО", - сказал он.

Предыстория:

  • Россия и Беларусь решили продолжить совместные военные учения, которые должны были завершиться 20 февраля якобы из-за "обострения ситуации на Донбассе".
  • Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что решение РФ и Беларуси продолжить совместные учения свидетельствует о явной подготовке нападения в сторону Киева.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия двигается по сценарию к вторжению в Украину.

Темы: НАТОРосcияБеларусь


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