Продолжение учений РФ и Беларуси говорят о подготовке к вторжению – Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продолжение учений России и Беларуси говорит в пользу версии о подготовке вторжения в Украину.
Источник: Столтенберг в эфире телеканала CBS
Прямая речь: "На прошлой неделе Россия заявила, что отведет войска. Но Россия выдвигает все больше войск и даже ближе к границе с Украиной. Кроме того, учения, которые, по их словам, должны были закончиться сегодня, теперь будет продолжаться. Все это вписывается в картину того, что Россия готовится к вторжению в Украину".
Детали: Столтенберг также выразил готовность провести новое заседание совета Россия-НАТО.
"Самое главное – предотвратить новое вооруженное нападение на Украину, и поэтому мы поддерживаем все усилия союзников по НАТО найти политическое решение, а НАТО также готово провести заседание Совета Россия-НАТО", - сказал он.
Предыстория:
- Россия и Беларусь решили продолжить совместные военные учения, которые должны были завершиться 20 февраля якобы из-за "обострения ситуации на Донбассе".
- Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что решение РФ и Беларуси продолжить совместные учения свидетельствует о явной подготовке нападения в сторону Киева.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия двигается по сценарию к вторжению в Украину.