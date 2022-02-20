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Американське ЗМІ з посиланням на розвідку повідомило про наказ командирам РФ про вторгнення

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 22:53
Американське ЗМІ з посиланням на розвідку повідомило про наказ командирам РФ про вторгнення
ВІЙСЬКА ЗАХІДНОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ РФ, ФОТО РОСІЙСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ

За даними американської розвідки, російське військове командування отримало наказ розпочати вторгнення в Україну.

Джерело: CBS News із посиланням на неназваного чиновника США, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова у Telegram

Деталі: За словами джерела CBS, командири на місцях розробляють конкретні плани військових маневрів у своїх секторах на полі бою.

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Водночас, за словами чиновника, ці накази не означають, що вторгнення неминуче, оскільки президент Росії Володимир Путін все ще може передумати та змінити накази.

Будь-якого підтвердження цієї інформації наразі немає. 

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи цю інформацію, написала: "Забули американські журналісти, що план дій на полі бою вже публікували німецькі видання. Неуважні якісь".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Президент США Джо Байден 18 лютого заявив, що впевнений, що президент РФ Володимир Путін вже ухвалив рішення про напад на Україну.

20 лютого Байден провів засідання Ради національної безпеки США у зв’язку з нарощуванням російських військ біля України.

Теми: РосіяСШАвійна
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