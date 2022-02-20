Американское СМИ со ссылкой на разведку сообщило о приказе командирам РФ о вторжении
По данным американской разведки, российское военное командование получило приказ начать вторжение в Украину.
Источник: CBS News со ссылкой на неназванного чиновника США, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram
Детали: По словам источника, командиры на местах разрабатывают конкретные планы военных маневров в своих секторах на поле боя.
В то же время, по словам чиновника, эти приказы не означают, что вторжение неизбежно, поскольку президент России Владимир Путин все еще может передумать и изменить приказы.
Какого-либо подтверждения этой информации сейчас нет.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, написала: "Забыли американские журналисты, что "план действий на поле боя" уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то".
Что предшествовало: Президент США Джо Байден 18 февраля заявил, что уверен, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о нападении на Украину.
20 февраля Байден провел заседание Совета национальной безопасности США в связи с наращиванием российских войск возле Украины.