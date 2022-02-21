Посол Росії у США про вторгнення: "Немає таких планів"

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що РФ нібито не має планів вторгнення в Україну, і що Донбас "є частиною України", а Крим назвав "російською територією".

Джерело: Антонов в інтервю каналу CBS

Пряма мова: "Немає вторгнення (Росії в Україну – ред.) і немає таких планів".

"Росія публічно заявила про готовність продовжувати дипломатичні зусилля для вирішення всіх невирішених питань".

"Питання Криму вирішене, питання Криму для нас закрите. Це російська територія… Це було рішення людей, які живуть у Криму".

"…Донбас і Луганськ є частиною України... ми не хочемо бачити подразників по периметру російської території.

Ми зацікавлені в стабільних, хороших відносинах з Україною.

І ще ми хочемо дати можливість людям, які живуть у Луганську та на Донбасі, говорити рідною мовою".

Деталі: Антонов сказав, що російські війська розміщені на території РФ і нікому "не загрожують".

Також він підтвердив стурбованість Росії "розширенням НАТО" і наближенням сил альянсу до кордонів Росії.

Що передувало: Раніше спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін повідомив, що Держдума на своєму найближчому пленарному засіданні, наміченому на 22 лютого, обговорить ситуацію, пов'язану з загостренням ситуації на Донбасі та реакцією Заходу.

15 лютого Державна дума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.

Речник Путіна заявив, що той взяв до уваги звернення Держдуми РФ про визнання "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР", але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.