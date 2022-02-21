Посол Росії у США про вторгнення: "Немає таких планів"

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що РФ нібито не має планів вторгнення в Україну, і що Донбас "є частиною України", а Крим назвав "російською територією".

Джерело: Антонов в інтервю каналу CBS

Пряма мова: "Немає вторгнення (Росії в Україну – ред.) і немає таких планів".

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"Росія публічно заявила про готовність продовжувати дипломатичні зусилля для вирішення всіх невирішених питань".

"Питання Криму вирішене, питання Криму для нас закрите. Це російська територія… Це було рішення людей, які живуть у Криму".

"…Донбас і Луганськ є частиною України... ми не хочемо бачити подразників по периметру російської території.

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Ми зацікавлені в стабільних, хороших відносинах з Україною.

І ще ми хочемо дати можливість людям, які живуть у Луганську та на Донбасі, говорити рідною мовою".

Деталі: Антонов сказав, що російські війська розміщені на території РФ і нікому "не загрожують".

Також він підтвердив стурбованість Росії "розширенням НАТО" і наближенням сил альянсу до кордонів Росії.

Що передувало: Раніше спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін повідомив, що Держдума на своєму найближчому пленарному засіданні, наміченому на 22 лютого, обговорить ситуацію, пов'язану з загостренням ситуації на Донбасі та реакцією Заходу.

15 лютого Державна дума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.

Речник Путіна заявив, що той взяв до уваги звернення Держдуми РФ про визнання "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР", але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.