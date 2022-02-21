Посол России в США о вторжении: "Нет таких планов"

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у РФ якобы нет планов вторжения в Украину, и что Донбасс "является частью Украины", а Крым назвал "российской территорией".

Источник: Антонов в интервью каналу CBS

Прямая речь: "Нет вторжения (России в Украину – ред.) и нет таких планов".

"Россия публично заявила о готовности продолжать дипломатические усилия для решения всех нерешенных вопросов".

"Вопрос Крыма решен, вопрос Крыма для нас закрыт. Это российская территория… Это было решение людей, живущих в Крыму".

"…Донбасс и Луганск являются частью Украины… мы не хотим видеть раздражителей по периметру российской территории.

Мы заинтересованы в стабильных, хороших отношениях с Украиной.

И еще мы хотим дать возможность людям, живущим в Луганске и на Донбассе, говорить на родном языке".

Детали: Антонов сказал, что российские войска размещены на территории РФ и никому "не угрожают".

Также он подтвердил обеспокоенность России "расширением НАТО" и приближением сил альянса к границам России.