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После разговора с Байденом Макрон вторично позвонил Путину – СМИ

Понедельник, 21 февраля 2022, 02:28
После разговора с Байденом Макрон вторично позвонил Путину – СМИ
МАКРОН И ПУТИН, ФОТО BLOOMBERG/GETTY IMAGES

После разговора с президентом России Владимиром Путиным президент Франции поговорил с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом, а затем снова позвонил Путину.

Источник: BFMTV, Белый дом

Дословно Белый дом: "Президент Джо Байден говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Они обсудили текущие дипломатические усилия сдерживания в ответ на наращивание Россией военной силы на границах Украины".

Детали: Как отмечает канал BFMTV, после разговора с Байденом Макрон в воскресенье вечером вторично за день проговорил с Путиным.

По данным BFMTV, второй разговор Макрона и Путина длился час. Однако канал не сообщает о деталях повторных переговоров лидеров Франции и России.

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Что предшествовало: Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин после телефонного разговора в воскресенье договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.

Макрон в воскресенье по телефону пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон после разговора с коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Украине с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Напомним: Днем раньше президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор о ситуации в Донбассе.

Темы: МакронБайденПутин
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